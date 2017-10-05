В Орловской области намолотили 3 млн тонн зерна

05.10.2017 Новости, Общество

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Хлеборобы Орловской области намолотили 3 миллиона тонн зерна урожая 2017 года. Об этом сообщили в администрации региона.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил аграриев с «большой трудовой победой». Глава региона поблагодарил хлеборобов за то, что они успешно выдержали «экзамен», прошли проверку тяжелыми погодными условиями.

— Все мы понимали: успехи и рекорды последних лет – это не только повод для гордости, но и высокий уровень ответственности. Уборочную нужно было провести максимально быстро и без потерь, мобилизовать все силы, — говорится в обращении Потомского. — Грамотная подготовка и организация, самоотверженный труд, масштабная государственная поддержка, использование передовых научных достижений и производственных технологий стали залогом успеха в битве за урожай.


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