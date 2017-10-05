Водитель «Мерседеса» выжил в чудовищном ДТП под Орлом

05.10.2017 Новости, Происшествия

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Авария с участием грузовика MAN и легкового автомобиля «Мерседес» произошла 5 октября в 14:20 на 3-м километре трассы «Орел-Тамбов». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

На фотографии с места происшествия видно, как сильно пострадала иномарка. Она стоит на обочине возле столба. Автомобиль смяло пополам, как консервную банку. Сильнее всего пострадала правая сторона. Не исключено, что после столкновения с грузовиком «Мерседес» протаранил и столб.

22-летний водитель иномарки с серьезными травмами был госпитализирован в больницу им. Семашко. О его состоянии не уточняется.


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