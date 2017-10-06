В ГИБДД рассказали детали жуткой аварии с «Мерседесом»

Фура «догнала» иномарку.

В Управлении ГИБДД по Орловской области рассказали подробности ДТП, случившегося накануне в 14:10 в районе 3-го километра трассы «Орел-Тамбов». По уточненной информации, серый «Мерседес» протаранила фура «Ивеко» с прицепом.

Оба автомобиля ехали в сторону Орла. 20-летний дальнобойщик врезался сзади в иномарку. После этого «Мерседес» отбросило на обочину, и он протаранил столб светофора и металлическое ограждение.

В аварии пострадали двое — 22-летний водитель иномарки и 25-летний пассажир. О первом известно, что он был госпитализирован, по поводу второго данных нет.