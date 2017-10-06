В Орле дом капитально отремонтируют из-за сгоревшего лифта

Администрация Орла внесла поправки в план капремонта многоквартирных домов.

Глава администрации Орла Александр Муромский издал постановление о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме № 5, расположенном на улице Орловских партизан. Соответствующие поправки внесены в краткосрочный план капремонта. Связаны они с ЧП — 14 августа этого года произошел пожар в кабине лифта первого подъезда данного дома.

Сити-менеджер распорядился провести капремонт уже в этом году. Перечень работ и услуг уже утвержден. Он включает в себя ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, а также ремонт лифтовых шахт и услуги по строительному контролю. Средства будут выделены из взносов, который аккумулирует региональный фонд капремонта.

Согласно постановлению, работы должны быть завершены до 30 января 2018 года. Их стоимость определится на основании утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.