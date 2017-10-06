В Орле крупно оштрафовали начальника вокзала

Начальник внеклассного вокзала заплатит государству 150 тысяч рублей.

Вступил в силу приговор в отношении начальника железнодорожного внеклассного вокзала «Орел». Об это сообщает транспортная прокуратура. Дело было рассмотрено Железнодорожным районным судом. Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием своего служебного положения).

Мужчина использовал свое служебное положение. Ранее на него и на главного инженера вокзала были наложены штрафы, которые они должны были заплатить из своего кармана. Однако, как установил суд, начальник расплатился за счет вокзала «путем подписания и предоставления в бухгалтерию заведомо подложных финансовых документов».

Тем самым он совершил хищение вверенных ему денежных средств, предназначенных на хозяйственные расходы вокзала. Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор был обжалован, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.