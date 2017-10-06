В Орле крупно оштрафовали начальника вокзала

06.10.2017 Новости, Общество

Начальник внеклассного вокзала заплатит государству 150 тысяч рублей.

Вступил в силу приговор в отношении начальника железнодорожного внеклассного вокзала «Орел». Об это сообщает транспортная прокуратура. Дело было рассмотрено Железнодорожным районным судом. Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием своего служебного положения).

Мужчина использовал свое служебное положение. Ранее на него и на главного инженера вокзала были наложены штрафы, которые они должны были заплатить из своего кармана. Однако, как установил суд, начальник расплатился за счет вокзала «путем подписания и предоставления в бухгалтерию заведомо подложных финансовых документов».

Тем самым он совершил хищение вверенных ему денежных средств, предназначенных на хозяйственные расходы вокзала. Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор был обжалован, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования