В Орле прокуратура проверяет «черную» турфирму

06.10.2017 Новости, Общество

Материалы направлены в полицию.

Прокуратура Орловской области организовала проверку ООО «Империя отдыха», на которую массово жалуются жители региона, сообщили в ведомстве. Контрольные мероприятия стартовали «по факту непредоставления услуг в сфере туризма».

— Поступающие от граждан обращения также направлены в УМВД России по Орловской области для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области, — сообщила старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина.


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