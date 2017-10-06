В Орле прокуратура проверяет «черную» турфирму

Материалы направлены в полицию.

Прокуратура Орловской области организовала проверку ООО «Империя отдыха», на которую массово жалуются жители региона, сообщили в ведомстве. Контрольные мероприятия стартовали «по факту непредоставления услуг в сфере туризма».

— Поступающие от граждан обращения также направлены в УМВД России по Орловской области для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области, — сообщила старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина.