В Орле в нескольких домах еще нет отопления

На сегодняшнее утро тепла не было в шести «брошенных домах».

Шесть домов, оставшихся без управляющей компании в 2017 году, еще не подключены к городской системе отопления, сообщает «Орловское информбюро». В частности, батареи стоят холодными в доме №11 по Речному переулку. В общежитии живут более 150 семей, треть из которых — с детьми. Это здание также попало в число «брошенных».

Как сообщила изданию начальник отдела коммунальной инфраструктуры УГХ администрации г. Орла Галина Антонова, на этой неделе все работы по запуску отопления будут завершены.