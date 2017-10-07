Орловские налоговики просят обанкротить муниципальное ЖКХ

07.10.2017 ЖКХ, Новости

Областной арбитраж принял заявление налоговой службы к рассмотрению.

Арбитражный суд Орловской области вынес определение о принятии заявления и проверке обоснованности требований заявителя к должнику. Подала его налоговая служба России, а ответчиком выступает муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Шаблыкинского района».

Уполномоченный орган просит признать должника банкротом и включить в реестр требований кредиторов сумму задолженности, подтвержденную решениями о взыскании. Общий размер долга составляет почти 1,6 миллиона рублей. Из них задолженность по налогам немного превышает 1 миллион рублей, остальное – это штрафы и пени.

Суд заявление принял и возбудил производство по делу. Заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 31 октября.


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