В Орле назвали главные проблемы организации отдыха детей

Итоги оздоровительной кампании подвели члены Общественного экспертного совета.

Члены Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Орловской области обсудили итоги проведения летней оздоровительной кампании 2017 года. В заседании приняли участие представители заинтересованных служб и ведомств.

Детский омбудсмен Владимир Поляков отметил, что в целом в области удалось обеспечить качественное проведение смен в загородных, пришкольных и палаточных лагерях. Не было допущено серьезных травм и гибели отдыхающих, массовых отравлений, а также ДТП с участием детей, находящихся в местах отдыха.

— В течение всего летнего периода осуществлялись проверки соблюдения прав и законных интересов детей в загородных оздоровительных учреждениях области, — отметил Владимир Поляков. – В результате был выявлен ряд проблем, в частности, отсутствие в некоторых учреждениях заборов по периметру, отвечающих требованиям СанПиН.

Среди других проблем он выделил невозможность купания детей в открытых водоемах из-за угрозы укусов клещей, неполный охват оздоровления детей из неблагополучных семей, недостаточную подготовку педагогических кадров, отсутствие возможности семейного отдыха, а также уходы детей из учреждений.

По итогам заседания была принята резолюция, рекомендующая в 2018 году решить указанные проблемы.