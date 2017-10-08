Орловская область наторговала на 198 млн долларов США

08.10.2017 Новости, Общество

Внешнеторговый оборот региона вырос на 6,5 процента.

По данным Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России, внешнеторговый оборот Орловской области за первую половину 2017 года с учетом стран-членов ЕАЭС составил 198,6 миллиона долларов США. Отметим, что именно в этой валюте традиционно производится оценка.

Текущий показатель на 6,5 процента превышает уровень аналогичного периода 2016 года. Экспортные поставки по сравнению с прошлым годом увеличились на 1,1 процента, импортные закупки выросли на 12,3 процента.

Впрочем, экспортно-импортные операции все равно сложились с отрицательным сальдо торгового баланса. Превышение экспорта над импортом составило 5 миллионов долларов США.


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Орелград. 2017 год

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