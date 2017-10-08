Под Орлом осудили мужчину, грабившего магазины

Дело о серии грабежей рассмотрел суд Мценского района.

Местного жителя обвинили в совершении семи краж и грабежей, совершенных на территории Мценского района. Преступник орудовал в магазинах. Так, в одном случае он зашел в магазин «Мастер» и похитил сварочный инвертор. Примечательно, что инструмент был прикручен к стене. Однако грабитель голыми руками вырвал его и сбежал.

В остальных случаях он открыто на глазах похищал в сетевых магазинах дорогостоящее спиртное. Как правило, уносил с собой виски и коньяк на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Задержали его при попытке очередного ограбления – сотрудникам магазина удалось скрутить злоумышленника.

По совокупности преступлений суд наказал его лишением свободы сроком на 3 года и 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.