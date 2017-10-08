Под Орлом сурово наказали «пьяного» водителя

08.10.2017 Новости, Происшествия

Молодой человек по приговору суда отправится в колонию строгого режима.

Дело было рассмотрено в поселке Нарышкино. Как сообщили в Урицком районом суде, его возбудили по факту ДТП, совершенного «пьяным» водителем. Установлено, что молодой человек сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Более того, у него не было водительского удостоверения. Вместе с ним в машине находились сожительница и ее отец. Они едва не погибли по его вине.

Авария произошла на трассе Орел – Брянск в районе села Городище. При повороте налево вместо крайнего левого положения подсудимый занял крайнее правое и с него, не подавая сигнала, повернул налево. В результате его автомобиль протаранил попутку.

— Находившиеся в машине виновного его сожительница и ее отец получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, — пояснили в суде.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением права управлять транспортным средством на 2 года. Кроме того, владелец поврежденного автомобиля подал иск о возмещении причиненного ему ущерба.


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