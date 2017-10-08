Зюганов сравнил Клычкова с Косыгиным

Лидер КПРФ имел в виду перспективность врио губернатора.

Глава фракции КПРФ в Госдуме, председатель партии Геннадий Зюганов сравнил нового временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным. Об этом сообщает ТАСС.

— Линия на укрепление руководящими кадрами — более современными, грамотными и перспективными — всегда оправдывала себя. В свое время ленинско-сталинские организации выдвигали талантливых руководителей, Косыгин был премьером (председателем Совета министров СССР — прим. ТАСС), ему 40 лет не было, примерно в возрасте Андрея Клычкова он был назначен, — цитирует издание Зюганова.

По словам главы КПРФ, опыт работы Клычкова в Москве и его юридическое образование помогут ему в работе на Орловщине — родине Зюганова, «где всегда было развито чувство патриотизма и высокой духовности».

38-летний Андрей Клычков был назначен врио губернатора Орловской области 5 октября. До этого он был лидером фракции КПРФ в Мосгордуме. На посту главы региона он сменил Вадима Потомского, назначенного заместителем полпреда президента РФ в ЦФО. Накануне Клычков был представлен в правительстве Орловской области.

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