ДТП на переезде под Орлом проверит прокуратура

09.10.2017 Новости, Происшествия

В конкретном случае ведомство заинтересовало соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, по факту ДТП на железнодорожном переезде в деревне Волково Мценского района организована проверка. Ведомство изучит, как участниками аварии и причастными лицами соблюдались правила дорожного движения.

Напомним, 8 октября в 20:33 на перегоне «Думчино — Мценск» поезд «Белгород-Москва» протаранил заглохший на путях КамАЗ. Обошлось без пострадавших.


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