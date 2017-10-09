ДТП на переезде под Орлом проверит прокуратура

В конкретном случае ведомство заинтересовало соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, по факту ДТП на железнодорожном переезде в деревне Волково Мценского района организована проверка. Ведомство изучит, как участниками аварии и причастными лицами соблюдались правила дорожного движения.

Напомним, 8 октября в 20:33 на перегоне «Думчино — Мценск» поезд «Белгород-Москва» протаранил заглохший на путях КамАЗ. Обошлось без пострадавших.