МУП «РОУ» отсудило деньги за погребение бомжей

Дело дошло до апелляционного суда в Воронеже.

Ответчиком выступил областной департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, а иск подало орловское муниципальное унитарное предприятие «Ритуально-обрядовых услуг». Истец просил о взыскании задолженности в сумме 10 554 рублей. Впрочем, любопытна не сумма, а суть финансового спора.

Как следует из материалов дела, истец является специализированной службой по вопросам похоронного дела и погребению умерших на территории Орла. В 2014 году между ним и департаментом здравоохранения и социального развития был заключен договор на возмещение стоимости услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких и иных родственников, а также законного представителя.

Судя по отчетности, в 2014 году было погребено 16 таких покойников, а цена договора составила 80 034 рубля. В 2015 году было погребено 18 одиноких умерших, и цена договора составила уже 94 991 рубля. Деньги были выплачены. На 2016 год аналогичный договор между сторонами заключен не был. Однако в прошлом году МУП «РОУ» произвело погребение двоих умерших, личность которых не была установлена.

Стоимость оказанных услуг составила те самые 10 554 рублей. Представители департамента отказались платить на том основании, что договор не был заключен. Однако суды двух инстанций встали на сторону муниципального предприятия. Они указали на то, что по федеральному законодательству стоимость услуг погребения в подобных случаях возмещается за счет бюджетов субъектов РФ.