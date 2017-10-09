Под Орлом 700 детей получили бесплатное питание

Детское питание роздали волонтеры в рамках благотворительной акции.

Двухдневная благотворительная акция прошла в Новосильском, Верховском, Глазуновском и Ливенском районах. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Волонтеры роздали более 4 000 порций детского питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет.

— Адресатами акции, реализованной при поддержке московских благотворительных фондов, стали социально незащищенные семьи, — отметили в митрополии. — В общей сложности продуктовую помощь получили более 700 детей.

Продукты питания также были розданы накануне семьям на территории Свято-Сергиевского кафедрального собора в Ливнах.