Под Орлом восстановили движение поездов после аварии на переезде

На ликвидацию последствий понадобилось около четырех часов.

Движение поездов на перегоне «Думчино — Мценск» в районе деревни Волково было восстановлено, сообщили 9 октября в РЖД. В 0:54 был открыт второй путь, до этого поезда двигались реверсивно по одному пути.

В общей сложности отклонились от графика четыре пассажирских поезда: №82 Белгород — Москва, №723 Москва — Курск, №740 Белгород — Москва и №110 Анапа — Москва.

Напомним, 8 октября в 20:33 скоростной поезд Белгород — Москва протаранил заглохший на переезде в деревне Волково грузовик. Обошлось без пострадавших.