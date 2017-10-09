В Орле наркоделец пожаловался суду на полицию

Областная коллегия по уголовным делам отказала орловцу в снисхождении.

Коллегия рассмотрела апелляционную жалобу жителя Орла, который ранее был признан Заводским райсудом виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Как следует из материалов дела, при обыске в него в квартире были найдены не только наркотики, но и множество упаковок для них, а также весы для расфасовки.

Кроме того, в качестве доказательства были учтены переговоры, которые со своими поставщиками через специальное мобильное приложение вел начинающий наркоделец. В суде апелляционной инстанции осужденный заявил, что невиновен.

По его словам, наркотики ему подбросили оперативники. Они же якобы установили на его телефон мобильное приложение, а при задержании применили излишнюю физическую силу. Проверив изложенные доказательства, судебная коллегия решила, что они были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и являются допустимыми.

Приговор был оставлен без изменения – осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима 14 лет.