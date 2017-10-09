В Орле суд пересмотрит дело по дому на Гостиной

Кассация отменила постановления орловского и воронежского судов.

Как стало известно «Орелграду», арбитражный суд Центрального округа в Калуге отправил на новое рассмотрение дело по иску ООО «УК Жилищное эксплуатационное управление № 1» к управлению государственной жилищной инспекции Орловской области. Истец просит признать недействительным предписание, вынесенное в ноябре 2016 года.

Как следует из материалов дела, в доме № 3 по улице Гостиной в Орле проводился капремонт. Жильцы пожаловались в компетентные органы на то, что «дом находится в неудовлетворительном состоянии, и жизнь его жителей подвергается опасности». Была проведена проверка в отношении управляющей компании.

По ее результатам был составлен акт, в котором отмечено наличие трещин на стенах здания. В тот же день инспекция выдала предписание и обязала организовать «систематическое наблюдение за деформациями и трещинами с помощью маяков или другим способом». И подчеркнула: если во время наблюдения будет установлено, что деформации увеличиваются, необходимо принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

Однако компания-истец считает, что предписание является незаконным. Дом № 3 по улице Гостиной – это памятник истории и культуры. У истца же нет лицензии на реставрацию памятников. Суды первой и второй инстанций в Орле и Воронеже отказали в удовлетворении иска.

По их мнению, управляющая организация ответственна за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. А проведение капитального ремонта дома «не свидетельствует о незаконности вынесенного инспекцией предписания». Кассационная инстанция с этим не согласилась. По его мнению, судебные акты были приняты при неполном выяснении обстоятельств дела.

«Факт проведения капитального ремонта дома № 3 по улице Гостиной не исследовался, — отмечено в постановлении калужского суда. — Не выяснено, когда начался капремонт дома и когда закончился, какие виды работ должны быть проведены в отношении спорного дома, какова роль управляющей организации в период проведения капитального ремонта дома в части надлежащего содержания общего имущества (фасада) дома».

В результате решения нижестоящих судов были отменены, а дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.