В Орле водителя «поливалки» осудили за смертельное ДТП

Он грубо нарушил правила дорожного движения.

В Орле водитель поливальной машины «Спецавтобазы» Николай Крутиков, уроженец Глазуновского района, получил 2 года лишения свободы в колонии-поселении за устроенное им смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области. Облсуд поддержал приговор Советского районного суда и не стал его менять.

Напомним, трагедия произошла 21 августа 2016 года на перекрестке улиц Октябрьская и Игнатова. Крутиков на автомобиле КамАЗ, оборудованном под поливальную машину, нарушил правила дорожного движения, и в него врезался ВАЗ-2112. Водитель легковушки погиб на месте происшествия.

— Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Николая Крутикова и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года, — сообщила старший помощник прокурора области Елена Семина.

Ранее сообщалось, что «поливалка» разворачивалась с правой полосы, а ВАЗ ехал по левой полосе в сторону Болховского шоссе. Трое пассажироов автомобиля были госпитализированы.