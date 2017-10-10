Амчанин ради кражи отключил дом от интернета

В Мценске суд рассмотрел дело о необычном угоне велосипеда.

Преступление было совершено в подъезде одного из многоквартирных домов Мценска. Хозяин оставил дорогостоящий велосипед на лестничной площадке 4-го этажа. Этим воспользовался вор. Поздним вечером он голыми руками выдернул кабель интернет-провода, к которому был пристегнут противоугонный тросик.

Затем выкатил велосипед из подъезда и скрылся. Похищенным распорядился по своему усмотрению. Суд признал его виновным в совершении кражи и наказал 350 часами обязательных работ с отбыванием по месту жительства. Вид обязательных работ и объекты, на которых они будут отбываться, определят органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.