Клычкову отрежут пути к отступлению

Вскоре его лишат депутатского мандата в Москве.

Мосгордума на ближайшем заседании прекратит полномочия депутата Андрея Клычкова, 5 октября назначенного врио губернатора Орловской области, сообщает пресс-служба председателя заксобрания Алексея Шапошникова.

— 5 октября депутат Московской городской думы, руководитель фракции КПРФ А. Клычков был назначен врио губернатора Орловской области. В связи с этим на ближайшем заседании Мосгордумы будет принято постановление, которое оформит решение о прекращении полномочий депутата А. Клычкова, — заявляет Шапошников.

Замену Клычкову найдут на довыборах по одномандатному округу №21. А фракция КПРФ решит, кто будет ее председателем.