Орловцам выдали 43 тысячи платежных карт «Мир»

Количество безналичных операций по картам «Мир» выросло в 3,5 раза.

Как сообщили в отделении по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, жители региона уже обзавелись более чем 43 тысячами пластиковых карт «Мир». Напомним, что это продукт национальной платежной системы. В стране происходит поэтапный переход на пользование такими картами пенсионеров и работников бюджетной сферы. Но обзавестись такой картой может любой желающий.

— Количество безналичных операций по картам «Мир» за второй квартал 2017 года по сравнению предыдущим кварталом увеличилось в 3,5 раза, или до 73,6 тысячи операций, — пояснил заместитель управляющего орловским отделением ГУ Банка России Александр Куликов. — Многие интернет-магазины подключаются к приему карты «Мир», и количество этих точек растет. Так что пользоваться ею все удобнее и удобнее.

С 1 октября карту «Мир» обязаны принимать не только крупные торговые центры, но и небольшие торговые точки с годовой выручкой от 40 миллионов рублей. Впрочем, судя по обилию жалоб орловцев, пока не все торговцы выполняют это условие.