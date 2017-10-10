Подрядчик пообещал компенсацию жителям дома на Пушкина

Об этом представитель компании рассказал на рабочем совещании в администрации Орла.

10 октября в мэрии обсудили ход капитального ремонта и отопительного сезона. В доме №29 по улице Пушкина эти проблемы идут бок о бок — тепла в квартирах до сих пор нет, а крыша стоит раскрытой. Как пояснил замначальника управления городского хозяйства Николай Галка, трехэтажка возле трамвайных путей — единственный дом, где жители еще мерзнут.

Замдиректора регионального фонда капремонта Валерий Курман пояснил, что проблему с отоплением можно решить только с помощью тепловиков. Сегодня в первой половине дня работы будут произведены, и после обеда тепло уже поступит в квартиры.

Представитель подрядчика уверил властей, что компания договорилась с жителями о сумме компенсаций за залитые квартиры из-за раскрытой крыши. Были составлены акты залития — как управляющей компанией, так и фондом капремонта. Мэр Василий Новиков попросил Курмана проконтролировать, чтобы этот вопрос не остался только на словах. Между тем крышу в доме отремонтируют не раньше, чем к 1 ноября.