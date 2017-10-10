Полиция нашла контрафакт на Южном рынке

Сельхозпродукция продавалась с поддельным товарным знаком известной фирмы.

Как сообщили в УМВД по Орловской области, полицейские в ходе проверки на Южном рынке выявили продажу 43 единиц сельскохозяйственной продукции, продававшейся с поддельным товарным знаком. Товар был обнаружен в торговой точке, специализирующейся на этой продукции. Экспертиза показала, что «изобразительные элементы на изъятом товаре содержат незаконное воспроизведение товарного знака».

Арбитражный суд признал ИП виновным в нарушении средств индивидуализации товаров. Продукция была конфискована, а продавцу вынесено предупреждение.