Полиция нашла контрафакт на Южном рынке

10.10.2017 Новости, Общество

Сельхозпродукция продавалась с поддельным товарным знаком известной фирмы.

Как сообщили в УМВД по Орловской области, полицейские в ходе проверки на Южном рынке выявили продажу 43 единиц сельскохозяйственной продукции, продававшейся с поддельным товарным знаком. Товар был обнаружен в торговой точке, специализирующейся на этой продукции. Экспертиза показала, что «изобразительные элементы на изъятом товаре содержат незаконное воспроизведение товарного знака».

Арбитражный суд признал ИП виновным в нарушении средств индивидуализации товаров. Продукция была конфискована, а продавцу вынесено предупреждение.


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