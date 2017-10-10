Разыскиваются очевидцы ДТП двухлетней давности

10.10.2017 Новости, Происшествия

Полиция просит орловцев напрячь память.

УМВД России по Орловской области сообщило о поиске очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося 14 апреля 2015 года примерно в 21:10. Известно, что на улице Авиационной в районе дома №6 автомобиль сбил пешехода. Машина ехала в направлении улицы Комсомольской.

— В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, — рассказали в полиции.

Очевидцев аварии просят обратиться по телефону 40-03-48. Конфиденциальность гарантирована.


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