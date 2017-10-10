У орловских художников отберут помещения

Власти проводят инвентаризацию муниципального имущества.

Как сообщил начальник УМИЗ Орла Максим Диордиев на совещании в мэрии 10 октября, власти намерены расторгнуть договоры на безвозмездное предоставление помещения с теми, кто им не пользуется либо пользуется с нарушениями. В частности, еще в 2000 году «Союзу художников России» и «Товариществу орловских художников» предоставили 57 помещений общей площадью более 2,1 тыс. квадратных метров.

— Инвентаризация еще не завершена, но уже сейчас можно сказать, что помещение на улице 7 ноября не используется. В ближайшее время будем отказываться от договора, — сообщил начальник УМИЗ.

В подобном случае власти планируют либо заключать договор аренды за деньги, либо переторговывать объект. Также Диордиев обратил внимание на помещение выставочного центра, которое используется с нарушениями, и помещение, которое 9 лет предоставляется «Парку Преображения» для реабилитации наркозависимых лиц. В этих случаях также будет подниматься вопрос о расторжении договоров.