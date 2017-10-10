В Орловской области жертвами убийц стали 20 человек

Орелстат обнародовал данные о причинах смертности в регионе.

По данным Орелстата, в текущем году в Орловской области умерло 8 058 человек, или на 168 меньше, чем годом ранее. Основной причиной смертности являются болезни системы кровообращения. Они унесли жизни 4 701 человека.

От внешних причин погибло 504 орловца, в том числе: от транспортных несчастных случаев – 76, случайных отравлений алкоголем – 38, убийств – 20, повреждений с неопределенными намерениями – 137.

Отметим, что в текущем году количество жертв убийц по сравнению с 2016 годом выросло в 1,5 раза. По статистике, на каждые 100 тысяч жителей области приходится по четыре убитых человека.