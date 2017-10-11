Амчанин доехал до Орла на угнанной «Ладе»

Здесь его задержали.

Сотрудники ДПС в Орле задержали 29-летнего ранее судимого жителя Мценского района, который угнал автомобиль ВАЗ-21099, сообщили в УМВД по Орловской области.

Машину остановили в 4:30 11 октября на улице Герцена для проверки. Водитель не смог предоставить документы на автомобиль и позже сознался, что угнал его в Мценске. Как выяснилось позже, ВАЗ принадлежит 61-летнему амчанину. Молодой человек решил на ней покататься. Выставив заднее стекло, он сел в салон, завел двигатель и поехал до Орла.

— Отделом дознания МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в УМВД.