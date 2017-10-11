Дело о смертельном ДТП с погрузчиком направлено в суд

В аварии погиб водитель «Шкоды».

Зампрокурора Орловской области Сергей Долгих утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Мценского района, устроившего смертельное ДТП на трассе «Орел-Тамбов», сообщили в прокуратуре области. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Трагедия произошла 22 июня в Ливенском районе. Обвиняемый на экскаваторе-погрузчике разворачивался на проезжей части, нарушая правила дорожного движения. В этот момент в него врезался автомобиль «Шкода Октавиа». От полученных травм 34-летний водитель иномарки погиб. Его сердце остановилось в карете скорой помощи.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Орловский районный суд для рассмотрения по существу, — сообщила старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина.