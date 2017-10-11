Клычков пожаловался единороссам на свою беспомощность

А председатель реготделения партии Леонид Музалевский поручил рассмотреть возможность изменения устава области.

Накануне врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился с представителями фракции «Единой России» в облсовете. Официальное правительство ограничилось сухим комментарием по поводу встречи, но «Коммерсант» узнал ее подробности.

Так, Клычков пожаловался на то, что в статусе врио губернатора не может отправлять в отставку членов правительства, потому что ему мешает устав Орловской области. Согласно главному закону, делать это может только избранный губернатор. Реплика врио вызвала у парламентариев недоумение.

— В чем проблема вызвать руководителя и сказать, что ты не хочешь с ним работать? Откажутся уходить лишь неадекватные и недоговороспособные единицы. Таких в правительстве вроде бы нет, — цитирует «Ъ» одного из участников встречи.

Спикер облсовета Леонид Музалевский дал поручение комитету по законодательству разобраться с проблемой и изучить, есть ли необходимость менять устав.

Также накануне прошла встреча коммуниста Андрея Клычкова с представителями ЛДПР.