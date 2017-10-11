Мусорному полигону в Орле «прописали» еще 30 лет жизни

Мэр поручил проработать вопросы эксплуатации городского полигона ТБО.

Мэр Орла Василий Новиков поручил администрации города проработать вопросы дальнейшей эксплуатации городского полигона ТБО. Об этом сообщает пресс-служба Орловского горсовета. В парламенте заверили, что в этом году впервые за все время эксплуатации городского полигона было проведено системное обследование объекта с учетом всех технических и экологических требований законодательства.

— Инвентаризация показала, что при соблюдении технологических условий и с учетом динамики образования отходов городской полигон может эксплуатироваться еще 30 лет, — сказал Василий Новиков. — Альтернативой может стать площадка строящегося мусороперерабатывающего комплекса по соседству с действующим полигоном.

В любом случае предстоит решить вопрос включения полигона в государственный реестр объектов размещения отходов, заключил мэр. Отметим, что полигон был построен в 1973 году. Несколько лет назад природоохранная прокуратура выиграла иск у администрации города. Суд признал незаконным бездействие чиновников и обязал мэрию создать на полигоне мусороперерабатывающий завод.

Кстати, после суда его начали там строить на средства инвестора. Завод работает, но не на полную мощность. Проект поддерживал губернатор Александр Козлов. Правительство при нем утвердило региональную концепцию обращения с отходами. Однако новый губернатор Вадим Потомский поддержал другой проект – строительство завода близ полигона. Того самого, который Новиков назвал альтернативным вариантом. Соответственно, при Потомском была разработана новая концепция работы с ТБО и утверждена территориальная схема размещения отходов.