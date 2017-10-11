Назван предел госдолга Орловской области

Новые параметры бюджета утвердил врио главы региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков изменил постановление правительства региона от 15 мая 2017 года № 200 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга». Напомним, что процесс был запущен при губернаторе Вадиме Потомском. Область планирует выпуск ценных бумаг на 5 млрд рублей по программе внутренних заимствований.

Существенным условием выпуска ценных бумаг являются утвержденные параметры областного бюджета на 2017 год. Однако они были изменены на прошедшей сессии облсовета. Соответственно, пришлось менять и постановление правительства.

Согласно новым параметрам, общий объем доходов бюджета в текущем году составит 27,96 млрд рублей, расходов – 31,5 миллиарда. Верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области по состоянию на 1 января 2018 года составит 18,34 миллиарда рублей. Отметим, что текущий госдолг региона составляет 16,03 миллиарда. Дефицит бюджета утвержден в сумме 3,54 миллиарда рублей.