Назван предел госдолга Орловской области

11.10.2017 Новости, Общество

Новые параметры бюджета утвердил врио главы региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков изменил постановление правительства региона от 15 мая 2017 года № 200 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга». Напомним, что процесс был запущен при губернаторе Вадиме Потомском. Область планирует выпуск ценных бумаг на 5 млрд рублей по программе внутренних заимствований.

Существенным условием выпуска ценных бумаг являются утвержденные параметры областного бюджета на 2017 год. Однако они были изменены на прошедшей сессии облсовета. Соответственно, пришлось менять и постановление правительства.

Согласно новым параметрам, общий объем доходов бюджета в текущем году составит 27,96 млрд рублей, расходов – 31,5 миллиарда. Верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области по состоянию на 1 января 2018 года составит 18,34 миллиарда рублей. Отметим, что текущий госдолг региона составляет 16,03 миллиарда. Дефицит бюджета утвержден в сумме 3,54 миллиарда рублей.


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