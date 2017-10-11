Орловцы получили пособия на 290 млн рублей

Такую сумму напрямую выплатил орловцам соцстрах.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования в текущем году жителям региона в рамках проекта «Прямые выплаты» выдано более 290 миллионов рублей. Пособия получили более 27 тысяч орловцев.

— Около 140 миллионов рублей было направлено на пособия по временной нетрудоспособности, — рассказал управляющий реготделением ФСС Олег Ревякин. — Сумма выплат ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет составила 75 миллионов, пособий по беременности и родам — порядка 65 миллионов рублей.

Пилотный проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты» стартовал в Орловской области 1 июля 2017 года. Отныне рассчитывает и перечисляет пособия не бухгалтерия предприятий, а региональное отделение ФСС. Пособия работникам перечисляются лицевой счет в банке или по почте. Это исключило возможность страхового мошенничества и свело риск невыплат пособий орловцам к нулю, считают в соцстрахе.