Орловец ограбил девушку во время салюта

Суд отправил грабителя в колонию строгого режима.

Преступление было совершено в поселке Глазуновка 9 мая 2016 года. В тот день местные жители собрались в парке на праздничные мероприятия. Апофеозом торжеств стал салют. Именно этот момент использовал осужденный. Мужчина выхватил из кармана брюк незнакомой ему девушки мобильный телефон, после чего сбежал.

Грабитель расплатился похищенным мобильником со своим приятелем, которому задолжал некоторую сумму денег. Полиция «вычислила» телефон, а затем задержала преступника. Выяснилось, что он имеет богатое криминальное прошлое.

Мужчина не раз отбывал наказание за кражи и мошенничество. Теперь к списку совершенных им преступлений добавился грабеж. С учетом других приговоров мужчину наказали лишением свободы сроком на 5 лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.