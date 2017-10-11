Под Орлом прокурор спас маму от наказания

11.10.2017 Новости, Общество

В Залегощи суд удовлетворил протест прокуратуры.

Как сообщили в суде Залегощенского района, прокурор подал протест на постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Она действует при райадминистрации. Комиссия признала местную жительницу виновной в совершении правонарушения – ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей. Женщина вину не признала, но ее все равно наказали — предупреждением.

Как следует из текста протеста, вина женщины не была доказана. В частности, комиссия не установила, «какое действие или бездействие, связанное с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей», было ею совершено. По мнению прокурора, в связи с этим производство по делу об административном правонарушении должно быть прекращено.

Суд пришел к выводу, что протест является обоснованным и подлежащим удовлетворению. Дело закрыли, а наказание отменили.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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