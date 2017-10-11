Россельхознадзор рассказал о борьбе с опасными продуктами

Ведомство подвело предварительные итоги проделанной работы.

Информация прозвучала на совещании, которое провел глава управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный. По его словам, за девять месяцев 2017 года проведено 5 340 проверок и составлено 5 950 протоколов. В отношении 8 юридических лиц принято решение о приостановлении деятельности. Общая сумма предъявленных штрафов составила 11 млн рублей.

— Приостановлено и прекращено действие 57 деклараций о соответствии продукции, — рассказал Евгений Черный. — Отделом государственного ветеринарного надзора отозвано 26 деклараций о соответствии молочной продукции и одна декларация о соответствия мясной продукции. Все виды выявленных продуктов не соответствовали требованиям Технических регламентов, в том числе по микробиологическим показателям и жирно-кислотному составу.

Кроме того, в рамках контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки приостановлено и прекращено действие 30 деклараций о соответствии. Заявители указывали недостоверные сведения: завышали объемы задекларированного зерна, чем вводили в заблуждение потребителей.