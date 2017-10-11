В Орле неадекватный мужчина пригрозил расправой беременной девушке

Молодой человек использовал нож для угрозы убийством.

Уголовное дело рассмотрел суд Железнодорожного района Орла. На скамье подсудимых оказался местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Он отбывал наказание за тяжкое причинение вреда здоровья потерпевшему. Однако из колонии его выпустили в связи с амнистией, объявленной в честь 70-летия Победы.

Как выяснилось, мужчина не исправился. В мае этого года он повздорил со своей знакомой. Молодой человек знал, что она беременна, схватил кухонный нож и сделал вид, что бьет ее в живот. При этом крикнул: «Сейчас я убью тебя и твоего ребенка!». К счастью, это оказалось не более чем угрозой. Затем он ограбил потерпевшую, отняв у нее мобильный телефон.

Суд наказал его 1 годом и 8 месяцами лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, постановил применить в отношении него меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.