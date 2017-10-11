В Орле продолжается приемка дворов

11.10.2017 Новости, Общество

Сегодня в ней приняли участие руководители города.

Глава администрации Орла Александр Муромский и мэр города Василий Новиков 11 октября приняли участие в приемке дворовых территорий, отремонтированных в 2017 году. Об этом сообщили в мэрии.

Двор дома №30 по ул. Бурова был признан одним из образцовых. Здесь появились новые бордюры, на проезжей части уложен новый асфальт, нанесена разметка, оборудованы искусственные неровности. Во дворе были установлены новые лавки и урны. Лабораторные пробы показали, что асфальт соответствует нормам.

Двор дома №42 по улице Цветаева вызвал нарекания руководителей города. Властям не понравилось качество асфальта на отмостке дома и на примыканиях для маломобильных жителей. Пока недостатки не будут устранены, акт приемки работ подписан не будет.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования