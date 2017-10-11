Водитель, погубивший трех девушек, пойдет под суд

19-летнему молодому человеку грозит реальный срок.

В суд направлено дело о гибели трех девушек в ДТП на трассе «Пилатовка-Редькино» в районе Станового Колодезя, сообщили в прокуратуре Орловской области. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молодого жителя Орловского района утверждено.

Трагедия произошла 29 июля в 23:20. 19-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего врезался в дерево. На месте погибли 17-летняя и 15-летняя девушки, находившиеся в салоне. Еще одна пассажирка умерла в реанимации.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Орловский районный суд для рассмотрения по существу, — сообщила старший помощник прокурора области Елена Семина.