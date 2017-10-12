Мошенники «продают» должности в правительстве Клычкова

Они представляются лицами, аффилированными с врио губернатора.

В Орловской области появились мошенники, которые в качестве жертв выбирают чиновников правительства региона. Об этом сообщает сайт «РИА 57».

Злоумышленники звонят госслужащим и представляются приближенными к врио губернатора Андрею Клычкову. За деньги они предлагают решить вопрос о сохранении должности или назначении на новую. Издание отмечает, что на уловку уже попались несколько чиновников.

— Просим всех, кому поступают подобные предложения, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе администрации Орловской области.