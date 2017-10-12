Мошенники «продают» должности в правительстве Клычкова

12.10.2017 Важное, Новости, Политика, Происшествия

Они представляются лицами, аффилированными с врио губернатора.

В Орловской области появились мошенники, которые в качестве жертв выбирают чиновников правительства региона. Об этом сообщает сайт «РИА 57».

Злоумышленники звонят госслужащим и представляются приближенными к врио губернатора Андрею Клычкову. За деньги они предлагают решить вопрос о сохранении должности или назначении на новую. Издание отмечает, что на уловку уже попались несколько чиновников.

— Просим всех, кому поступают подобные предложения, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе администрации Орловской области.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования