Новый советник Клычкова пообещал создавать «черные списки»

За медиаполитику врио губернатора Орловской области будет отвечать блогер из Белгорода Сергей Лежнев.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков назначил 33-летнего белгородского блогера Сергея Лежнева советником по СМИ. Об этом сам Лежнев написал у себя на странице в Facebook. Также Лежнев дал интервью изданию fonar.tv, в котором объяснил, в чем будет заключаться его деятельность.

— Основное направление — создание мостика между властью и обществом, информационная политика, — рассказал советник Андрея Клычкова. — У меня будет в подчинении штат, хорошая зарплата. Моя работа — в том числе контроль за СМИ, которые живут за бюджетные деньги. Контроль — это чтобы СМИ в каждом районе писало о реальных проблемах. Не надо хвалить власть. Есть, за что ругать, — пускай критикуют. Я хочу сделать некое зеркало доступа информации в регионе. Мы будем реагировать, читать отзывы, создавать «чёрные списки».

Сергей Лежнев подчеркнул, что с Андреем Клычковым они дружат на протяжении шести лет. Назначенный врио губернатора уже на следующий день пригласил блогера в Орел, где и озвучил предложение.

В интервью новый советник врио губернатора Орловской области также рассказал, что будет советовать согласовывать заявки на митинги за Алексея Навального. В заключение он привел историю о том, как перестал употреблять алкоголь.

— Я перестал выпивать, когда стал вести блог. Я мог веселиться, танцевать, позволить лишнего, поэтому за эти годы перестал выпивать вообще. Вообще во многом себя ограничивал, — поделился Лежнев.

В августе 2015 года в анонимном блоге в «Живом Журнале» появилась информация о том, что Сергей Лежнев в 2005 году был задержан за ограбление. Угрожая пистолетом, он якобы отнял у двух студентов сотовый телефон и деньги. Автор сообщает, что расследование было затянуто из-за поиска двух подельников Лежнева, после чего уголовное преследование было прекращено. Позже новый советник врио губернатора Орловской области опроверг эту информацию в интервью тому же «Фонарю» и заявил, что его подставили.