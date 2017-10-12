Орел планирует участвовать в федеральных программах

Таким образом можно развить инфраструктуру.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил финансово-экономическому блоку готовить предложения по участию в федеральных программах, сообщили в мэрии. В первую очередь речь идет о целевых программах, направленных на развитие транспортной и строительной сферы, дорожного строительства, реконструкции и др. Сейчас изучаются все возможные способы участия в них.

— Масштабные проекты, которые в последние годы реализовывались в Орле, выполнялись с привлечением федеральных инвестиций благодаря таким программам. Поэтому исходя из наших приоритетов и возможности получения субсидий из федерального бюджета, мы будем выстраивать политику на 2018 год, — отметил Муромский.