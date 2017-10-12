Орловскую школу обязали узаконить перерыв

12.10.2017 Новости, Общество

Госинспекция труда проверила работу ДЮСШ №3 в Орле.

Как сообщает государственная инспекция труда Орловской области, плановая выездная проверка прошла в ДЮСШ №3. В результате были выявлены нарушения законодательства. В частности, в трудовых договорах с некоторыми сотрудниками не указан режим рабочего времени и условия труда на рабочем месте с указанием характеристик.

— Перерыв для отдыха не указан ни в трудовом договоре, ни в правилах внутреннего трудового распорядка, — рассказали в инспекции. — Изменения в трудовой договор вносятся посредством заключения нового трудового договора, не расторгая предыдущий.

Были выявлены и другие нарушения, которые предписано устранить. По результатам проверки должностные лица школы привлечены к административной ответственности.


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