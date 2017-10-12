Под Орлом из пожара спасли двух женщин

12.10.2017 Новости, Происшествия

Они были госпитализированы.

В деревне Нижний Туровец Покровского района ночью 12 октября горел жилой дом, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Вызов поступил в 00:35.

На момент прибытия пожарных дом уже горел открытым пламенем по всей площади. К счастью, люди успели вовремя его покинуть. 69-летняя и 35-летняя женщины, пострадавшие от пожара, были госпитализированы в Покровскую ЦРБ.

— В результате пожара сгорела и обрушилась кровля на площади 63 квадратных метра, дом выгорел изнутри на такой же площади, — сообщили в МЧС. — Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроустановки. Размер ущерба устанавливается.


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