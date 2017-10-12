В Орле инспекторов ГИБДД уличили в нарушении прав водителя

12.10.2017 Новости, Общество

Полицейские нарушили процедуру привлечения к административной ответственности.

Как сообщили в суде Заводского района, местному жителю вменялось управление автомобилем в состоянии опьянения. Сам водитель с этим был категорически не согласен. Он заявил, что был трезв.

— С результатами освидетельствования на месте ДТП он не согласился сразу, полагая, что алкотестер при прохождении освидетельствования был не исправен, о чем указал в акте освидетельствования на состояние опьянения, — рассказали в суде. — Просил производство по делу об административном правонарушении прекратить.

Было установлено, что при составлении протокола сотрудники ГИБДД грубо нарушили процедуру привлечения к административной ответственности. В частности, отсутствовали понятые и не велась видеозапись.

Мировой судья признал протокол и акт освидетельствования недопустимыми доказательствами и прекратил производство в связи с отсутствием события административного правонарушения. Постановление вступило в законную силу.


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