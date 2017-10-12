В Орле ищут очевидцев смертельного ДТП с повозкой

Напомним, авария унесла жизни 35-летнего мужчины.

УМВД по Орловской области объявило о поиске очевидцев ДТП, которое случилось на трассе «Калуга-Орел» неподалеку от деревни Жилино Орловского района 16 сентября в 21:10. Автомобиль «Мицубиси L200» протаранил гужевую повозку. В результате ДТП погиб 35-летний мужчина, находившийся на телеге. Еще один человек был доставлен в больницу. Ранее сообщалось, что водитель внедорожника был нетрезв.

— Если Вам известны обстоятельства вышеуказанного ДТП, просьба обратиться по телефону 8 (4862) 40-03-59 или 02. Конфиденциальность гарантирована, — сообщили в полиции.