Военкомат обязали оплатить похороны умершего на Украине орловца

Орловский облсуд рассмотрел дело об умершем россиянине.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу военного комиссариата Орловской области на решение Советского районного суда. Последний ранее удовлетворил исковые требования местного жителя. Мужчина указала, что в больнице на Украине скоропостижно скончался его отец — гражданин РФ и военный пенсионер. На территории сопредельного государства он находился временно.

Умершего доставили в Орел, где и похоронили. На Украине было выдано свидетельство о смерти и выписка из государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение по форме, установленной законодательством этой страны. В России действует такая мера поддержки, как оплата за государственный счет услуг по погребению бывших военных.

Суд установил, что пенсионер проходил службу в Вооруженных Силах СССР. Состоял на учете как офицер запаса в Орле. Однако военкомат отказал его сыну в выплате пособия на том основании, что справка о смерти оказалась украинской – дескать, не та форма. Суды двух инстанций признали отказ незаконным и обязали военкомат выплатить пособие в размере трехмесячной пенсии умершего офицера.