Банк потребовал от орловчанки вернуть кредит, который она не брала

Подпись на соглашении о кредитовании оказалась поддельной.

Непростое гражданское дело было рассмотрено в суде Хотынецкого района. Один из банков подал иск к местной жительнице и потребовал обязать ее выплатить задолженность по взятому ранее кредиту. Свои требования банк оценил более чем в 225 тысяч рублей.

Женщина не только не признала иск, но и заявила, что соглашение с истцом не заключала. Подписи в нем, а также в правилах предоставления кредита, расходном кассовом ордере и приходных кассовых ордерах были выполнены не ею. Суд назначил подчерковедческую экспертизу, которая подтвердила ее слова.

— Было установлено, что ответчиком соглашение не подписывалось, денежные средства она не получала, исполнение по данному соглашению ею не производилось, — сообщили в суде Хотынецкого района. – В связи с этим в удовлетворении исковых требований было отказано.

Вопрос в том, кто подписал документы о кредитовании? Вероятно, ответ на него найдут правоохранительные органы.