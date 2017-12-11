Бывший директор АИЖК Сергей Кочергин: «Я уже в Москве»

Неожиданно.

Экс-глава «АИЖК Орловской области», фигурант уголовного дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями» Сергей Кочергин заявил, что он на свободе. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети Facebook.

Первая запись появилась накануне, 10 декабря, в 8:40. Друзья Сергея Кочергина поздравили его с освобождением, а диакон Игорь Голиков заявил, что все это время беспрестанно молился за подозреваемого.

Сам Сергей Кочергин написал, что он уже в Москве, что исключает вариант с подпиской о невыезде. В последний раз срок ареста экс-директора АИЖК был продлен до 8 декабря. Суммарно он превысил 14 месяцев. Оперативно выяснить статус Сергея Кочергина по уголовному делу «ОрелГраду» не удалось.

Напомним, что бывший руководитель регионального Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Сергей Кочергин был задержан 26 октября 2016 года. Изначально на него было заведено два уголовных дела по статьям 160 УК РФ «Присвоение или растрата вверенных денежных средств» и 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

Затем его действия были переквалифицированы. Так, 6 сентября Кочергину было предъявлено обвинение по статьям 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере» и 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По нашим данным, речь идет о хищении 34 миллионов рублей, принадлежавших АИЖК.

Отметим, что 8 августа 2017 года уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Однако спустя две недели оно было возвращено прокурором для проведения дополнительного расследования. Напомним, что Сергей Кочергин приехал в Орел в 2015 году. Проверку в АИЖК провели после того, как у агентства «внезапно» закончились деньги для строительства жилья эконом-класса.